Koude start met kans op gladheid, later wat zon en komende nacht in zuiden (natte) sneeuw

20 jaar cel en tbs voor Janie H. die Bredanaar op ‘op huivering­wek­ken­de wijze in brand stak’

4 december Janie H. is degene die de Bredase autohandelaar Ger van Zundert vermoordde door hem op 8 april 2019 op huiveringwekkende wijze in brand te steken. De rechtbank in Breda is daarvan overtuigd. Hij is vrijdag veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs.