Kouderecord in Maastricht: nog nooit zo koud op 1 april

De 1,8 graden in Maastricht is de koudste temperatuur in Nederland ooit gemeten op 1 april. Sinds het begin van de metingen was het niet zo koud. Het vorige kouderecord stond op 2,5 graden in 1963 in het Drentse Eelde.

Niet zeldzaam

Winters weer in april is niet zo zeldzaam, meldt het weerbureau. ‘Zeker in de vorige eeuw was het vrij gebruikelijk dat vrijwel elk jaar in april wel een keer sneeuw viel in ons land.’ Koude lucht is in april altijd nog wel in de buurt in Europa. Wel komen winterse toestanden door het opwarmen van de aarde de laatste paar decennia steeds minder vaak voor in april, toch is zomers weer nog altijd zeldzamer.