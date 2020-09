KOZP: ‘Hoopvol, maar nog niet vol vertrouwen dat Rutte racisme aanpakt’

De delegatie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is na het gesprek met premier Mark Rutte van gisteren hoopvol dat de politiek racisme wil aanpakken. ,,Maar een gesprek met de premier wint nog niet ons politiek vertrouwen na jarenlange stelselmatige achterstelling.”

Het doet de actiegroep goed dat Rutte erkent dat racisme aangepakt dient te worden door de politiek om het probleem echt te bestrijden. ,,De acties die wij met duizenden mensen de afgelopen negen jaar gevoerd hebben om institutioneel racisme aan te pakken in Nederland, lijken eindelijk binnengedrongen in Den Haag”, laat voorman Jeffrey Afriyie van KOZP weten in een verklaring vanochtend.



,,Er is gesproken over de mechanismen die de structurele achterstand voor zwarte en bruine mensen in stand houden’’, aldus Afriyie. ,,Dit hebben we besproken aan de hand van verschillende thema’s, zoals onderadvisering in het onderwijs, etnisch profileren door de politie en het gebrek aan onderzoek als het gaat over ziektes die met name zwarte mensen treffen, zoals sikkelcelziekte.”

Weg uit dna

Zulk institutioneel racisme kan volgens de actiegroep niet worden opgelost door een ‘goed gesprek met de buurman of voetbaltrainer van de lokale voetbalclub’. Dat Rutte nu erkent dat er meer nodig is, geeft KOZP hoop.

,,Maar wij verwachten actie en beleid, ook ná de aankomende verkiezingen in 2021. Wij zijn voorzichtig hoopvol, maar een gesprek met de premier wint nog niet ons politiek vertrouwen na jarenlange stelselmatige achterstelling. We zullen onze kritische houding ten opzichte van de politiek behouden totdat racisme is verdwenen uit het dna van de Nederlandse samenleving.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Minister-president Rutte en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvingen op het Catshuis een vertegenwoordiging van Black Lives Matter Nederland en KOZP. © ANP

‘Racisme naar nul’

Gisteren ging een delegatie van actiegroepen KOZP en Black Lives Matter in gesprek met premier Mark Rutte en de minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over institutioneel racisme. In juni werd al duidelijk dat premier Rutte met de organisaties om de tafel zou gaan, om door te praten over de vraag hoe ‘het gif van racisme’ kan worden bestreden. Rutte vond het gesprek gisteren ‘meer dan goed', zegt hij tegen Trouw. ,,We hebben elkaar huiswerk opgegeven om hier verder over na te denken en er in een breder verband over door te praten. Dat is nodig om de volgende grote stappen te kunnen zetten.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De komende tijd zullen Rutte en andere ministers vaker met beide organisaties om tafel gaan om zo tot verbeteringen te komen. ,,Na het gesprek heeft Mark Rutte gezegd dat wij als samenleving naar een ‘nul’ moeten gaan als het gaat over racisme en discriminatie. Hij geeft ook aan dat dit niet het Nederland is dat hij wil en dat het belangrijk is dat er diep wordt nagedacht over wat er nu moet gaan gebeuren”, zegt Afriyie.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.