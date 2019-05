KPN-klanten hebben last van storing 4G-netwerk

De telecomprovider meldt de storing ook op haar eigen site. KPN stelt dat vooral klanten in Midden- en Noord-Oost-Nederland last kunnen hebben van de storing. Een woordvoerder van KPN zegt dat het bedrijf op dit moment druk bezig te zijn met het oplossen van de storing. De storing begon rond 12 uur vanmiddag. Volgens hem lijkt de oplossing in zicht, ook al is de oorzaak van de storing op dit moment nog niet bekend. De woordvoerder benadrukt dat klanten wel nog van het, langzamere, 2G- en 3G-netwerk gebruik kunnen maken. Ook Telfort-klanten hebben last van de storing. Op de website allestoringen.nl is er ook een flinke piek in het aantal meldingen te zien.