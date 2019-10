KPN verbindt nu direct door naar zelfmoordhulplijn 113

Tot nu toe was de hulplijn alleen te bereiken op het nummer 0900-0113. Maar vanwege de naam van de stichting denken veel mensen dat het juiste nummer 113 is, terwijl dit nummer buiten gebruik is. Vanmorgen meldde de Volkskrant dat er in korte tijd voor de tweede keer iemand zelfmoord heeft gepleegd die daarvoor tevergeefs probeerde het verkorte nummer te draaien.

Onverteerbaar, zeggen de Tweede Kamer en het kabinet. Het telefoonnummer 113 moet dé crisislijn worden voor mensen met suïcidale gedachten. Om dat mogelijk te maken zetten de verantwoordelijke staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en Mona Keijzer (Economische Zaken) komende tijd de nodige stappen. Maar Blokhuis kon vanmorgen in een Kamerdebat nog niet aangeven wanneer dat geregeld zal zijn.

KPN wél, Vodafone nog niet

Volgens de staatssecretaris verwijst één provider inmiddels mensen door zodra ze het verkorte nummer draaien en Kamerleden stellen dat het KPN betreft. Een poging van deze website om via deze provider de zelfmoordhulplijn 0900-0113 te bereiken door simpelweg 113 te draaien, slaagde direct. Bij concurrent Vodafone was dat rond het middaguur niet het geval.

De doorschakeling door KPN zou gaan om een tijdelijk oplossing, klinkt het vanuit de ministeries. De definitieve aanpak, het nummer 113 echt openstellen, zal meer voeten in aarde hebben.

De verwarring rondom de hulplijn heeft ertoe geleid dat hulpvragen onbeantwoord bleven, wat mensen het leven heeft gekost. Zo was al bekend dat eerder dit jaar een jonge vrouw 113 draaide, en een einde aan haar leven maakte toen ze geen gehoor kreeg. Vanmorgen kwam daar het nieuws over een 61-jarige man uit Beverwijk bij die in juli tevergeefs 113 draaide. Twee dagen later maakte hij een einde aan zijn leven.

Een woordvoerder van KPN laat weten dat ze, ‘gezien de bijzonder situatie en verwarring die hierover is ontstaan’, hebben gekozen voor deze tijdelijke oplossing van doorschakelen. ,,Hiermee lopen we vooruit op besluitvorming van de overheid, die naar verwachting snel met duidelijkheid komt. Uiteraard zullen we vervolgens de instructies van de overheid voor de definitieve oplossing voor 113 opvolgen.’’