Kraamvisite wordt raamvisite: ‘Zo kunnen we toch onze dochter laten zien’

Het is nog een beetje experimenteren hoe ze het best met het ‘raambezoek’ kunnen communiceren. ,,We hebben het nu via de babyfoon geprobeerd, dat werkt wel”, zegt ‘mama’ Coppoolse. ,,Ik vind dit een fijne oplossing. Het is een gekke tijd zo zonder bezoek. Sommige mensen laten cadeautjes voor ons achter in het halletje, dat is zo lief. Het is een gekke tijd, al krijg ik niet heel veel mee van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik zit vooral in mijn babybubbel. We moeten maar even extra genieten van de rust die we hebben met zijn drietjes.”



Van den Broeke deelde haar idee op Facebook en ziet dat de raamvisite door het hele land navolging krijgt. Ze kreeg duizenden likes en hoort verhalen van soortgelijke raamvisites tot aan de andere kant van het land. BO Geboortezorg, de brancheorganisatie van de kraamverzorgenden, noemt het een ‘mooi initiatief’. Van den Broeke is maar wat trots. ,,Ik ben zzp’er en heb dus eigenlijk geen collega's, maar nu krijg ik van zoveel andere kraamverzorgenden de vraag of zij dit idee mogen overnemen. Natuurlijk mag dat, graag zelfs! Ik ben blij dat we kersverse ouders en hun familie zo toch een onvergetelijke tijd kunnen bezorgen.”