Krantenbezorger vindt dode man op straat met broek op enkels bij drugslab

videoTerwijl de 41-jarige krantenbezorger Gian Baks vanmorgen rond 4.30 uur op weg was naar zijn werk, zag hij een man op straat liggen in het Brabantse Geldrop. Omdat de man in eerste instantie nog in leven leek, haalde hij er direct een collega bij om hem te helpen. ,,Maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw.''

In de vroege morgen, zo rond half vijf 's ochtends al, fietste krantenbezorger Gian Baks richting het krantenverdeelpunt. In de buurt van een bedrijfsverzamelgebouw in Geldrop, vlakbij Eindhoven, ontwaarde hij een man op straat.

Quote Ik meende zijn borstkas te zien bewegen Gian Baks Volgens Baks leek het of de man nog leefde toen hij hem aantrof. ,,Ik meende zijn borstkas te zien bewegen", aldus Baks. ,,Ik heb daarom ook niet het alarmnummer van de politie gebeld maar 0900."



De man lag op straat, zonder zichtbare sporen van geweld, aldus de krantenbezorger. ,,Zijn broek hing op zijn enkels. Het leek erop of hij had staan plassen en daarbij was gevallen, misschien wel door een teveel aan drank of drugs. Ik ben BHV'er en heb er direct een collega bij gehaald om de man eventueel te kunnen helpen, maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw."

De politie onderzoekt wat er gebeurd is en roept mensen die iets verdachts hebben gezien op om te reageren. De omgeving, op steenworp afstand van de Gamma, is ruim afgezet met rood-wit lint. Het is nog niet bekend wie de man is en wat er is voorgevallen. Wel werden tijdens het politie-onderzoek in een dichtbij gelegen garagebox aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van synthetische drugs.

,,We gaan ervan uit dat er een verband is, maar houden alle scenario's open'', aldus een politiewoordvoerder. In de loods werd volgens hem gewerkt met chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. ,,Het lijkt er op dat de man in de loods giftige damp heeft ingeademd, naar buiten is gelopen en daar onwel is geworden.'' De loods maakt volgens de woordvoerder deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw.

In Kaatsheuvel kwamen november vorig jaar twee mannen om het leven in een garage die was ingericht als amfetamine-laboratorium. Twee anderen moesten gewond naar het ziekenhuis. ,,Al jaren waarschuwen wij voor de risico's van dit soort verboden drugslabs waar mensen in een niet-professionele omgeving met giftige stoffen in de weer zijn'', aldus de politiewoordvoerder.

Volledig scherm Onderzoek op de Bleeklaan in Geldrop, waar een dode man is gevonden. © Bert Jansen

De Bleekvelden is een straat op een industrieterreintje, aan de oostkant van Geldrop. Het ligt in een onrustige buurt vlakbij de Ter Borghstraat. Niet één enkele huurder maar volledige families houden zich in de Geldropse buurt bezig met hennepkweek, betoogden de gemeente en de politie in oktober nog voor de Raad van State. Op adressen waar de politie binnenvalt en waar een hennepkwekerij blijkt te zitten, hangt wel opvallend vaak een cameraatje. Onlangs werd er nog een drugspand gesloten na de vondst van op een haar na drie kilo cocaïne.



Rond de Ter Borghstraat gaat het van origine om een echte volksbuurt. De oude huizen, waarbij iedereen nog voor de gezelligheid voor zijn huisje zat, maakten hier lang geleden al plaats voor nieuwbouw. De slechte naam uit die tijd is volgens buurtbewoners een beetje blijven hangen. In januari werden er nog vier Geldropse verdachten aangehouden na een groot drugsonderzoek.

Volledig scherm De situatie aan de Bleekvelden in Geldrop, nadat daar een dode man is gevonden. © Rob Burg Volledig scherm Hulpdiensten bij de plaats waar de dode man is gevonden in Geldrop. © Bert Jansen