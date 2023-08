Krap bij kas, maar toch op vakantie: op het weiland van boer Evert kon je gratis kamperen

Ruim veertig procent van de flesjes met statiegeld komt niet bij een inzamel­punt terecht

Er worden veel minder kleine flesjes ingezameld dan wettelijk afgesproken. Slechts 58 procent werd in 2022 ingeleverd. Het bedrijfsleven belooft daarom meer inzamelpunten op scholen, attractieparken, festivals en in binnensteden. En wat gebeurt er eigenlijk met al het geld dat overblijft? ,,We moeten zorgen dat dat netjes wordt besteed", zegt Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds, in een interview met deze site.