Krijg je een lintje opgespeld dinsdag? Dat kan zomaar van een overleden voorganger zijn

Kabinet komt met subsidie voor schonere vrachtwa­gens, nu nog maar 0,1 procent uitstoot­vrij

Om ondernemers te motiveren over te stappen op schonere vrachtwagens, komt er vanaf 9 mei een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een elektrische vrachtwagen of eentje die op waterstof rijdt. Het kabinet wil zo een volgende stap zetten op weg naar een volledig schoon wagenpark in 2050.

