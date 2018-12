'Kringloopschilderij' brengt 30.000 euro op

Justitie: verdachte van moord in Oss liet zich 1,5 miljoen euro betalen

19:47 Een 23-jarige Ossenaar die zich bij de politie heeft gemeld als de man die in juni Peter Netten zou hebben doodgeschoten, wordt morgenochtend op vrije voeten gesteld. Volgens justitie is het aannemelijk dat de man niet de schutter was, maar in ruil voor anderhalf miljoen euro de schuld op zich wil nemen.