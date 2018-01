Kritiek na opmerking CDA'er over Sylvana: 'Allochtone azijnpisser'

Dit bedrijf profiteert van enorme populariteit van quinoa

19:57 Quinoa was al in Nederland populair, maar verovert vanuit ons land nu ook de rest van Europa. Nederland importeerde in 2016 ruim 5,5 miljoen kilo quinoa, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is drie keer zoveel als vier jaar geleden. Ook ondernemer Rens Kuijten van de Dutch Quinoa Group merkt ook dat de Nederlandse handel in quinoa explodeert.