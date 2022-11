Kritiek op Gelderse bedrijven die actief blijven in Rusland: ‘Ze steunen indirect oorlog tegen Oekraïne’

Jan dacht dat hij niet lang meer te leven had, krabbelde op en neemt oncologie­ver­pleeg­kun­di­gen mee op stap

Jan Rubbens dacht in januari dat hij niet lang meer te leven had: hij bleek uitgezaaide prostaatkanker te hebben. De behandelingen in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen sloegen aan en de medewerkers van de afdeling oncologie sleepten hem er doorheen. Jan wil iets voor hen terugdoen.

20 november