Kritische milieudeskundige die door provincie Gelderland is weggestuurd: ‘Ze konden niet met mijn houding omgaan’

Toen Cor Coenrady september vorig jaar tijdelijk ging werken bij de provincie Gelderland, sprak zijn leidinggevende hem aan. Zijn opdracht, schadelijke stoffen van fabrieken in kaart brengen, kende ‘een aantal complexe en gevoelige dossiers’ met ‘bestuurlijke, maatschappelijke en publicitaire risico’s’. Of Coenrady daar alert op wilde zijn.



Nou, nee. Kort daarvoor had hij bewoners in Nijmegen-West meetresultaten overhandigd. Daaruit bleek dat de asfaltfabriek APN te veel schadelijke stoffen, zogenoemde PAK’s, uitstootte.



Coenrady had zelf aangedrongen op die metingen, bij zijn vorige klus bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Die verleent vergunningen en ziet erop toe dat die worden nageleefd. Het meetrapport werd niet gedeeld met bewoners. ,,De toenmalige GroenLinks-wethouder Tiemens wilde dat niet, kreeg ik te horen.”