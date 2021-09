Kroegeigenaar Marga sluit zaak om coronapas: ‘Dictatuur van de bovenste plank’

VIDEO Viruswaar­heid-voor­man Engel en Belgische topviro­loog Van Ranst weer voor rechter

13:28 Viruswaarheid-voorman Willem Engel en de Belgische viroloog Marc Van Ranst staan op 28 oktober opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank van Mechelen. Engels tweede klacht over laster zal voor een kamer met drie rechters worden behandeld. Voor de zaak is één uur uitgetrokken. Engel heeft inmiddels ook een derde zaak tegen Van Ranst aangespannen wegens valsheid in geschrifte.