Kroon heeft serieus probleem als kopstoot wordt bewezen

Hij was zo blij dat hij er vanaf was in 2011. Dat gevecht tegen de beschuldiging van cocaïnebezit vond Marco Kroon loodzwaar. Een mechanische teddybeer. Zo voelde hij zichzelf na al die politieverhoren, rechtszaken en talloze publicaties in de media. ,,Het had niet veel verder moeten gaan of de veer was gesprongen’’, zei hij daar later over.