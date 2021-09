Kroondomein Het Loo dit jaar gewoon maandenlang gesloten voor publiek

Mysterie opgelost: monster in haven Rotterdam blijkt geen monster, maar dít is het wel

8 september Het Mysterie van de Rijnhaven in Rotterdam lijkt opgelost. Volgens kraanmachinist Ad Paans, die op een schip van Boskalis bezig is met het opschonen van deze waterpartij op Zuid, hebben we te maken met een enorme lading grind, die een tijdje terug op de ‘verdachte plek’ werd gestort. Daarmee is het over en uit met alle speculaties in Rotterdam.