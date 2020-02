Kroongetuige: Caloh Wagoh mocht zich met moord bewijzen bij Ridouan Taghi

JapTjong was de chauffeur van de moordploeg die is veroordeeld voor de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017. Ridouan Taghi was opdrachtgever van die moord en eiste dat de uitvoerders terug zouden gaan om het daadwerkelijke doelwit alsnog te vermoorden. JapTjong wilde dat niet, maar door zijn aanwezigheid bij de eerste moord was hij een gevaar geworden.

Roel T. is inmiddels opgepakt voor de moord op JapTjong. Hij was president van een lokale afdeling van Caloh Wagoh. Volgens kroongetuige Tony de G. mocht Caloh Wagoh zich met de moord op JapTjong bewijzen bij Taghi. Hij wilde zich opofferen voor zijn zoon, zo stelt het OM. Saillant: Roel T is de vader van Ferrel T., die is veroordeeld voor de moord op Changachi.

Ticket to hell for motherfuckers

Na de moord op JapTjong volgde nog een lawine aan moordopdrachten door Taghi, stelt het OM. Het gaat in totaal om elf moordopdrachten, waarbij vijf mensen daadwerkelijk zijn vermoord. Taghi stond in contact met Caloh Wagoh-president Keylow via versleutelde PGP-telefoons. Keylow filmde en fotografeerde chatgesprekken die hij voerde met zijn versleutelde cryptotelefoon. Daardoor heeft het OM een ongekende goudmijn aan bewijs tegen de verdachten. Uit de gesprekken blijkt hoe openlijk Taghi en Keylow over moorden spraken. Ook de gebruikersnamen die Taghi koos spreken volgens het OM boekdelen. ‘Act of War, Enemy for all motherfuckers, up to the next, public enemy 1, ticket to hell for motherfuckers’. Keylow chatte onder de naam ‘C-Murder’.

Kroongetuige-regeling

Het OM stelde verder dat Ridouan Taghi in het proces wordt gelinkt aan in totaal negen liquidatieopdrachten waarbij drie personen daadwerkelijk zijn vermoord. De moordopdrachten waren gericht op veertien personen. Naast de PGP-chats die zijn opgedoken, wordt belangrijk bewijs geleverd oor Tony de G. Hij is kroongetuige en krijgt forse strafkorting in ruil voor zijn verklaringen. Normaal zou het OM 24 jaar celstraf tegen hem eisen, in dit geval slechts twaalf.