Kroongetuige Nabil B.: 'U begon een lastercampagne tegen mijn advocaat’

LIVE TWITTERIn de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is het verhoor begonnen van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Het is pas het tweede openbare verhoor van de kroongetuige. Hij moet vandaag getuigen in de zaak van zijn voormalige beste vriend Mohammed Razzouki. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag, lees onderaan zijn tweets.

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Het proces draait om zes moorden en een reeks moordpogingen en -plannen. Mohammed Razzouki is één van de hoofdverdachten in het proces. Zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra ondervragen de kroongetuige vandaag tijdens het tweede openbare verhoor.



Toen Nabil B. in 2017 betrokken was geraakt bij een vergismoord en in de problemen kwam, liet hij zich aanhouden en legde hij in het diepste geheim verklaringen af. In maart 2018 werd hij gepresenteerd als kroongetuige. Een week later werd zijn onschuldige broer vermoord, vermoedelijk uit wraak. En in september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

Lastercampagne

Tijdens het verhoor verweet de kroongetuige advocaat Nico Meijering, de raadsman van Mohammed Razzouki, dat hij een lastercampagne zou zijn begonnen tegen zijn advocaten. ,,Dat advocaten mij aanvallen als kroongetuige kan ik accepteren. Maar dat u mijn advocaten aanviel? U had beter moeten weten, u bent een lastercampagne begonnen tegen mijn advocaat,” zei Nabil B. ,,U had lak aan uw collega, mijn advocaat. U hebt hem voor de bus gegooid. U wist dat Wiersum een hele nette advocaat was. Met die psychopaat die meekeek vanuit Dubai,” verwijzend naar Taghi. Daarmee suggereerde hij dat de advocaten mede verantwoordelijk zouden zijn voor de moord op Wiersum.

Even daarvoor was de kroongetuige gevraagd waarom hij had gelogen over het in bezit hebben van een iPhone 5. Die had hij in zijn cel, nadat hij daarvoor ook al een PGP-telefoon in zijn cel had. Maar een duidelijk antwoord gaf de kroongetuige niet. ,,Ik dacht: hoe ga ik nou godverdomme ieders veiligheid garanderen. Mijn broer was net vermoord. Je komt in een hele moeilijke situatie terecht. Wie is de volgende?”

Geconfronteerd met de beschuldigingen van de kroongetuige, zei Meijering geschrokken te zijn. ,,We zijn geschrokken dat de kroongetuige de leugen over de iPhone over de rug van zijn vermoorde advocaat probeert recht te trekken.”

DNA op een wapen

Tijdens het verhoor bleek ook dat onlangs het DNA van Nabil B. op een wapen is gevonden. Dat wapen werd aangetroffen in Hoofddorp. Na onderzoek bleek zijn spoor aan de binnenzijde van het handvat te zitten. Daarover is hij bevraagd door de recherche, maar toen wist hij nog niet hoe dat kon. Tijdens de zitting kwam hij met een verklaring. Het wapen zou van een vriend van Mohammed Razzouki uit Enschede zijn. Tien jaar geleden zou hem zijn gevraagd het wapen weg te maken. ,,Heel erg vreemd dat dit wapen nu opeens opduikt,” aldus Nabil B.

Lees hieronder de tweets van onze misdaadverslaggever Yelle Tieleman: