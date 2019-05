Kroongetuige onthulde deze acht moorden en vier moordplannen Taghi

Kroongetuige Nabil B. beschuldigt de organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi van acht liquidaties, twee mislukte moordpogingen en de voorbereiding van later verijdelde plannen twee rivalen dood te schieten.

Dat blijkt uit een lijst die is opgenomen in zijn nog geheime kluisverklaringen, waarover Het Parool beschikt. Die verklaringen worden een dezer dagen aan de verdachten verstrekt, zodat die zich met hun advocaten kunnen voorbereiden op de eerste verhoren van de kroongetuige vanaf 10 juli.

Met de verklaringen van de kroongetuige hoopt justitie de opdrachtgevers en tussenpersonen te kunnen laten veroordelen. Zeker nu die verklaringen, plus de biecht van de tweede kroongetuige Tony de G., kunnen worden gelegd naast een goudmijn aan onderlinge e-mails via versleutelde ‘PGP’-Blackberry’s, die ook de groep-Taghi intensief gebruikte.

Miljoenen van dergelijke e-mails, waarin zeer expliciet over liquidaties wordt gesproken, zijn in beslag genomen en onverwacht leesbaar gemaakt. Met toestellen en e-mailadressen die justitie aan verdachten koppelt, zijn talloze berichten verstuurd waarin de voorbereidingen en nasleep van onderwereldmoorden zijn te volgen. De mails zijn veelal in straattaal en slordig Nederlands, maar niet mis te verstaan.

8 liquidaties De organisatie van Ridouan Taghi wordt door kroongetuige Nabil B. van onder meer acht liquidaties beschuldigd.

De groepering rond Taghi en rechterhand Saïd Razzouki wordt overigens aan veel meer dan de door Nabil B. beschreven moorden en moordplannen gekoppeld: tientallen.

De spijtoptant heeft over al die moordzaken gedetailleerde informatie van binnenuit gegeven. Onder de vermoorde slachtoffers over wie hij spreekt, zijn onschuldige buitenstaanders.

Blunder

Volledig scherm Ridouan Taghi. © Politie De 22-jarige Mohammed Alarasi werd in januari 2014 doodgeschoten toen hij in Amersfoort uit een sportschool kwam. Dat was vrijwel zeker een blunder: de schutters moeten het gemunt hebben op zijn vriend Samir Jabli, ‘Babbels’. Die bekende Amsterdamse crimineel werd 1 december 2014 alsnog vermoord voor het huis van zijn ouders in Amersfoort.



Ook spyshopmedewerker Ronald Bakker (59) was zelf geen crimineel. Hij werd in september 2015 in Huizen vermoord, waarschijnlijk omdat hij de recherche informatie over klanten had gegeven, onder wie leden van de groep-Taghi. Ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok staat ook op de door B. besproken moordlijst. Hij werd in december 2016 vermoord toen hij voor seksclub Boccaccio in Laren in zijn auto stapte.

Achtervolging

Op 12 januari 2017 werd in Utrecht-Overvecht Hakim Changachi doodgeschoten, weer door schutters die blunderden. Ze hadden zijn flat­genoot Khalid H. moeten hebben. Voor hem kwamen schutters twee dagen later terug. Hij zag ze en belde de politie, waarna ze na een achtervolging konden worden gearresteerd.

In meerdere onderzoeken naar liquidaties of moordplannen zitten verdachten vast of zijn die veroordeeld tot (zeer) forse straffen, maar dan gaat het voornamelijk om uitvoerders.

Dit zijn de 8 moorden en vier moordplannen:

Mohammed Alarasi (22), 20 januari 2014

De MBO-scholier Mohammed Alarasi komt na het trainen uit de sportschool als twee mannen hem neerschieten op de parkeerplaats. Hij sterft ter plekke. Al snel raken zijn omgeving én zijn criminele vriend Samir Jabli er van overtuigd dat de kogels voor Jabli bedoeld waren. Die vreesde al een tijd te worden geliquideerd.

Amersfoort (dossier 09Brand)

Samir Jabli (38), 1 december 2014

De crimineel die vanwege zijn spraakzaamheid in de Amsterdamse onderwereld bekend staat als ‘Babbels’, wordt op 1 december 2014 ’s nachts alsnog geliquideerd in zijn auto, voor het huis van zijn ouders in Amersfoort, waar hij eerder al eens een verdachte BMW had zien rijden. Jabli was in velerlei misdrijven verwikkeld en had nogal wat vijanden in het milieu. Getrouwen van Taghi werden al eerder met deze liquidatie in verband gebracht.

Amersfoort (dossier 09Hendrick)

Ronald Bakker (59), 9 september2015

De ‘gezinsman’ lijkt vermoord omdat hij de recherche de gevorderde informatie verstrekte over klanten van de spyshop in Nieuwengein waar hij werkte. Taghi’s organisatie kocht daar onder meer peilbakens om (auto’s van) rivalen mee te volgen. Hij werd voor zijn woning in Huizen doodgeschoten achter het stuur van zijn Ford Ka. De schutter vluchtte op een motor. Crimineel Gerel Palm werd als schutter gearresteerd, maar ontsnapte in Suriname uit de gevangenis.

Huizen (dossier 09Rudolf)

Samir Erraghib, 17 april 2016

Ridouan Taghi gaat er volgens onderschepte berichten van uit dat crimineel Erraghib de politie ‘info heeft gegeven’ over zijn groep. Erraghib wordt geliquideerd in zijn auto voor zijn huis in IJsselstein, als hij zijn dochtertje van 7 naar Arabische les wil brengen. De vluchtauto, een gestolen BMW M5, start niet, waardoor de schutters die moeten achterlaten. Zij worden gepakt en krijgen 20 jaar cel.

IJsselstein (dossier 09Ster)

Moordplannen voor Ebrahim B. en Mohammed el M. en poging tot moord op Abdelkarim A.

Ebrahim B., ‘De Slager’ had in 2015 volop verklaringen afgelegd over Taghi, Saïd Razzouki en hun groep. Die gingen volgens de kroongetuige op USB-sticks rond. In onderschepte berichten is het volgens justitie Taghi die al kort na de liquidatie van Samir Erraghib meldt ‘aan het jagen’ te zijn en ‘bloed nodig te hebben’. En: ‘Beter maakt die slager dood’ (..) ‘Hy gaat slapen’. B. was niet te vinden, waarna de jacht zich volgens Nabil B. verlegde naar ‘de Chino’s’ (Mohammed el M. en diens broer) en hun vriend Ranko Scekic. Twee pogingen Mohammed el M. en Scekic te liquideren, mislukken. Wat de poging tot moord op ene Abdelkarim A. behelst, is niet bekend.

(dossier 09Tennis)

Ranko Scekic, 22 juni 2016

‘De hond Joego’ Ranko Scekic, die uitgebreid is geobserveerd en gefilmd door een eigen observatieteam van de groep-Taghi, moet op 30 juni 2016 komen getuigen in de strafzaak 26Koper tegen een groep die (volgens justitie namens Taghi) moorden voorbereidt. Zo ver komt het niet. Op 22 juni wordt de Bosniër alsnog vermoord vlakbij zijn huis op de Kretahof in Utrecht.

Utrecht (dossier 09Kreta)

Wout Sabee (70), 24 juni 2016

De veteraan in de drugshandel, met corrupte contacten bij de douane, heeft een conflict met andere criminelen en praat met de politie. Dat wordt hem fataal. Nadat een eerdere aanslag is mislukt, wordt Sabee doodgeschoten voor zijn villa in De Meern. Mede op zijn relaas bouwt justitie een forse drugszaak tegen een groep met cocaïnelijnen. Hoofdverdachte Marcel D. wordt ook van de moord op Sabee beschuldigd. De zaak moet nog dienen.

De Meern (dossier 09Podium)

Martin Kok (48), 8 december 2016

De onorthodoxe misdaadblogger Martin Kok, die celstraffen heeft uitgezeten voor twee levensdelicten, was de eerste die Ridouan Taghi, Richard R. (‘Rico de Chileen’) en Naoufal ‘Noffel’ F. als moordend driemanschap in de schijnwerpers zette op zijn Vlinderscrime.nl. Kok is al doelwit van meerdere aanslagen geweest en heeft daar vooral om gelachen. Op 8 december wordt hij doodgeschoten voor bordeel Boccaccio in Laren.

Laren (dossier 14Zeilboot)

Hakim Changachi (31), 12 januari 2017

Als Hakim Changachi thuiskomt van een avond in het waterpijpcafé, wordt hij met grof geweld geliquideerd bij zijn flat in Utrecht-Overvecht. Het is een blunder: de groep van Taghi had Khalid ‘Imo’ H. willen liquideren. De dagen later, op 14 januari, volgt een nieuw poging, maar ‘Imo’ ziet zijn belagers en belt de politie, die de mannen na een achtervolging kan arresteren. Nabil B. had een auto geregeld die voor de moord werd gebruikt en vindt het vreselijk dat zijn vriend Changachi is vermoord. Hij voelt de druk van de nabestaanden van Changachi én die van de groep Taghi, die hem heeft opgedragen tegen de Changachi’s te zeggen dat anderen de moordopdracht hadden gegeven. Hij besluit naar justitie over te lopen als kroongetuige.