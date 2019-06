Kroongetuigedeal bekend: 12 jaar celstraf voor Nabil B.

Dat blijkt uit de kroongetuigedeal die B. heeft gesloten met het OM, waar deze nieuwssite inzage in heeft gehad. Zijn verklaringen zijn een grote overwinning voor het OM, dat de voortvluchtige topcrimineel Taghi wil laten veroordelen voor acht moorden en vier pogingen tot moord.



Kroongetuige Nabil B. heeft in totaal 41 verklaringen afgelegd, die zijn verwerkt in een dossier van ruim 1500 pagina’s. Toen in maart 2018 bekend werd dat Nabil B. in het diepste geheim met het OM en de politie had gesproken en kroongetuige was geworden, werd een week later zijn volstrekt onschuldige broer Reduan (41) doodgeschoten in het kantoor van zijn eigen bedrijf. Aangenomen wordt dat Taghi opdracht heeft gegeven voor deze vergelding. Het OM heeft toegegeven een verkeerde risicoanalyse te hebben gemaakt met betrekking tot de veiligheid van de familie van B.



De verklaringen zijn ongekend uitgebreid en gedetailleerd, en vormen in combinatie met de miljoenen gekraakte berichten die criminelen jarenlang verstuurden via versleutelde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) sterk bewijs tegen de organisatie van de gezochte Ridouan Taghi. Ze geven ook een ontluisterende inkijk in de communicatie die schuilgaat achter moordplannen van criminelen. Het OM ziet in Taghi, samen met de eveneens voortvluchtige Saïd Razzouki, het brein achter een gewetenloze moordbrigade die jarenlang heeft huisgehouden in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Taghi en Razzouki staan beide op internationale opsporingslijsten. Het OM heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Voor het OM en de politie is het vinden van de twee topprioriteit nummer één.