Kroonprinses Amalia (on)opvallende deelnemer aan springconcours, maar de barrage haalt ze niet

Younes (26) kan na één klap nooit meer praten en eist driekwart miljoen van de dader

1 oktober De man uit Lelystad die op Bevrijdingsdag 2019 in Zwolle met één klap in coma werd geslagen, eist driekwart miljoen euro schadevergoeding van de dader. De 26-jarige Younes is uit zijn coma gekomen, maar zal nooit meer herstellen. Hij kan amper praten.