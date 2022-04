Kruitdampen gasexplosie in Oldenzaal zijn opgetrokken, maar hoe wordt de schade afgehandeld?

Een stapel stenen met een dak erop, meer is er niet over van de woning aan de Hoefsmid in Oldenzaal. Een gasexplosie maakte het huis maandag met de grond gelijk. Wat een groot, dodelijk drama had kunnen worden, bleef wonderwel beperkt tot materiële schade: de vier in het huis aanwezig bewoners overleefden de klap, alleen de vader moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Ter observatie.