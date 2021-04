Kunstenaar maakt statement met Rutte als Pinokkio: ‘Hij stond daar gewoon permanent te liegen!’

Hij was zijn wilde haren eindelijk kwijt. Vertelde Frans Houben vorige week zaterdag nog toen hij zijn 75-ste verjaardag vierde. Maar: een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Dat bleek drie dagen nadien. Want toen Houben dinsdag het debat in de Tweede Kamer volgde over onder meer de kandidaatstelling van de nieuwe voorzitter voor het parlement werd hij gaandeweg steeds bozer op premier Rutte. En dan vooral de manier waarop de VVD’er zich verdedigde.

Rebel ontwaakt

,,Ik wist niet wat ik hoorde”, blikt Frans Houben terug en hij moet moeite doen niet opnieuw kwaad te worden. ,,Hij stond daar gewoon permanent te liegen. Hij draaide alles om en hij gaf anderen de schuld.” De rebel in hem was weer ontwaakt. Hij bedacht zich niets; maakte een ontwerp van het gezicht van Mark Rutte met de lange neus van de liegende Pinokkio en bestelde bij een bedrijf in Tubbergen daarvan een spandoek.

Dat hangt dus sinds donderdagmiddag aan de gevel van zijn atelier aan de Oldenzaalsestraat. Het spandoek trekt meteen veel bekijks. ,,Ik krijg heel veel reacties. Niet iedereen is het met me eens maar de meeste mensen wel. Ach, het is gewoon leuk om zoiets te doen.”

Houben kon het niet laten en heeft met dit soort statements een naam hoog te houden. Jaren geleden zorgde hij voor ophef door van zijn atelier een kerk te maken waarmee hij het seksueel misbruik in de katholieke kerk aan de kaak stelde. De gemeente Dinkelland dwong hem dat af te breken. Vorig jaar maakte hij op dezelfde plek een statement door dagelijks het aantal slachtoffers bij te houden van het Corona-virus. Hij ageerde tegen het feit dat zoveel mensen in alle eenzaamheid moesten sterven.

De druppel

En nu dus is Mark Rutte aan de beurt. ,,Ik was al geïrriteerd over zijn optreden in onder meer de toeslagenaffaire. Maar dit was voor mij de druppel.” Hij haalt zijn schouders op en lacht: ,,En dan moet ik van me laten horen. Ach, het is de aard van het beestje.”