Kunstenares Tinkebell moet beschuldigingen over ex-PvdA’er Van Dijk rectificeren

De rechtbank noemt haar beweringen ‘onrechtmatig’ tegenover Van Dijk.



Van Dijk stapte in februari 2022 op na meldingen van ongewenst gedrag. De PvdA liet onafhankelijk onderzoek doen en weerde hem uit de fractie, maar het partijbestuur moest later erkennen dat dit proces ‘op verschillende momenten’ onzorgvuldig was verlopen. Er volgden excuses aan Van Dijk. Het rapport is nooit volledig openbaar geworden.



Simonse, een columniste en kunstenares, is een van de vrouwen die destijds aan de bel had getrokken over de oud-PvdA’er. Zij had eerder een seksuele relatie met hem. In het programma van NPO Radio 1 zei ze dat Van Dijk een vrouw heeft aangerand door haar hardhandig te knuffelen. Ook heeft ze gespeculeerd over dat de oud-PvdA’er 350.000 euro en een nieuwe baan aangeboden zou hebben gekregen van de fractie.



De rechtbank zegt dat de beweringen van Simonse ‘geen steun vinden in de feiten’. Ook vindt de rechter dat de beschuldiging van aanranding ‘zonder dat daar goede gronden voor zijn’ de reputatie van Van Dijk en zijn persoonlijke en professionele leven schaadt.