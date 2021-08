Kustwacht beëindigt zoektocht naar vrouw in zee bij Vlieland

Nabestaan­den doodgesla­gen Marco (26) in tranen in rechtszaal, OM wil vrijspraak voor verdachte

27 augustus De fatale klap die Enschedeër Marco van der Kolk op 23 augustus vorig jaar in de binnenstad van Enschede kreeg, dreunde ruim een jaar later keihard na in de Almelose rechtbank. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt wordt verdachte Jeroen B. (26) vrijgesproken. Hij handelde uit noodweer en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het diep menselijke leed dat zijn klap heeft aangericht.