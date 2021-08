Kustwacht zoekt in zee bij Vlieland naar vermiste vrouw

Fabian (11) komt zijn fiets brengen voor Afghaans vluchtelin­ge­tje: ‘Misschien kan ik iemand blij maken’

26 augustus Ze kwamen met niets naar Nederland en moeten dus helemaal opnieuw beginnen: de 385 Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide. Het spontane aanbod van goederen is hartverwarmend, maar dit is wat ze echt nodig hebben: ,,Schoenen, speelgoed, opladers voor telefoons en laptops. En niet te vergeten kinderkleding; liefst in kant en klare pakketjes per persoon.”