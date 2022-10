‘Kwajongensstreek reden afzetting gevangenisterrein PI in Vught’

Gebied rond PI Vught korte tijd afgezet en streng bewaakt vanwege 'signalen' van dreigende situatie

De omgeving van de gevangenis in Vught is vanmiddag korte tijd extra streng in de gaten gehouden door tientallen agenten. De penitentiaire inrichting (PI) had signalen gekregen waardoor uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, laat een woordvoerder van Justitie weten.

