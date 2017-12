'Kwaliteit onderwijs stijgt als leraar minder voor de klas staat'

Staken

Het onderwijs in Nederland houdt de gemoederen flink bezig. Volgende week gaan de basisscholen opnieuw staken. De actievoerende leraren hadden onderwijsminister Arie Slob als ultimatum gesteld uiterlijk gisteren met 680 miljoen euro voor betere salarissen over de brug te komen.

Ondertussen stelt de Algemene Onderwijsbond in de Telegraaf dat basisscholen veel te veel geld oppotten. De scholen zouden honderden miljoenen euro’s meer in kas hebben dan nodig is. Het afgelopen jaar is er volgens een recent rapport van de Inspectie voor het Onderwijs een overschot van 101 miljoen euro. In zes jaar tijd zijn de financiële reserves van scholen gegroeid met 682 miljoen euro. Al eerder wees de Inspectie voor het Onderwijs op het onnodig oppotten van onderwijsgeld.