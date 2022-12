‘Kwam erachter dat mijn voorouder drie tot slaaf gemaakten had gekocht in Nederlands-Indië’

drama brunssum Familie­vriend (39) die Gianna (14) doodschoot wilde eerder ‘levenslan­ge celstraf’ na brandstich­ting

De inmiddels overleden 39-jarige man uit Heerlen die betrokken was bij de dodelijke schietpartij in een huis in Brunssum dinsdagavond, is degene die geschoten heeft. Door de schietpartij kwam de 14-jarige Gianna om het leven, en uiteindelijk ook de verdachte zelf. Het gaat om Leon B., een man met psychische problemen.

22 december