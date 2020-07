Kwart gemeenten doet niets met rookvrije omgeving voor kinderen

Natuurlijk kun je het glas ook halfvol zien: van de 355 gemeenten in Nederland zet het leeuwendeel zich wel op enige wijze in om te zorgen dat kinderen niet beginnen met roken. Volgens de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij - opgericht door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds - zetten steeds meer gemeenten stappen.



Ze melden vandaag in een bericht: ,,De maatschappelijke beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is op lokaal niveau steeds meer zichtbaar. Daarom de oproep aan alle gemeenten om activiteiten die bijdragen vooral te (blijven) ondersteunen. Want we zijn er nog niet.”



De VNG laat in een reactie weten: ,,De GGD’s ondersteunen gemeenten bij het rookvrij maken van de regio. Vooral de laatste tijd hebben subsidieaanvragen daarvoor een vogelvlucht genomen. De verwachting is dan ook dat snel meer gemeenten zich aan zullen sluiten bij de rookvrije generatie.” Dat gemeenten (nog) niet aangesloten zijn, betekent overigens niet dat daar niets gebeurt, aldus de koepel. Maar: ,,Het kan nog meer.”