Kwartiermaker moet 'omstreden' lerarenvereniging doorlichten

Er is te veel twijfel over de koers van de beroepsvereniging gerezen. Daarom laat het bestuur nu de hele organisatie doorlichten. De kwartiermaker moet onderzoeken hoe de organisatie het vertrouwen van leraren kan terugwinnen en genoeg van, voor en door de leraar kan worden. Ook moet hij of zij kijken naar de positie van het bestuur.

,,Voor ons is het belangrijk dat de leraar vertrouwen houdt in ons werk voor zijn professionalisering, dat de samenleving snapt waarom we dit doen, en dat de politiek blijft beseffen wat er nodig is voor een autonome beroepsgroep. En om dat draagvlak te behouden en te vergroten, zullen we dus naar onszelf moeten kijken,'' verklaart het bestuur in een intern verspreide nieuwsbrief. Wie de kwartiermaker wordt, moet in de komende dagen duidelijk zijn.