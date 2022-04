Laadpaalinstallateurs over explosie in Oldenzaal: ‘Monteur had nooit aan de slag mogen gaan’

Hij staat al de hele dag ‘met de bek vol tanden’. Twee jaar heeft Matthijs Ballast in Enter nu het bedrijf Laadpaal Today. De gevaren van het installeren van de apparaten zijn hem bekend, maar hij had nooit verwacht dat het tot de verwoesting van een compleet huis zou kunnen leiden. „Heb je dit ooit gezien in Nederland?”, zegt hij, met verbazing in zijn stem. „Hoeveel gas moet je dan laten ophopen? Dat is toch niet normaal?”