Laat klimaatspijbelaars actievoeren in plaats van kleingeestig te verwijzen naar de Leerplichtwet

Nachtelij­ke testrit met snelle intercity geslaagd: tijdwinst van 15 minuten

4:56 De proefrit met de snellere intercity tussen Groningen en Den Haag is zonder problemen verlopen. De trein behaalde op de Hanzelijn tussen Zwolle en Almere en snelheid van meer dan 160 kilometer per uur en sloeg op het hele traject de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal over. Op die manier werd een kwartier tijdswinst behaald.