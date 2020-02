Laatste dag van januari was nog nooit zó warm

Het zeer zachte winterweer leverde gisteren, 31 januari, een warmterecord op in De Bilt. Volgens Weerplaza steeg de temperatuur naar 12,5 graden. Dat is een waarde die sinds de start van de metingen op deze datum nog nooit bij het KNMI is gemeten.

Het is alweer even geleden dat het zo warm was op 31 januari, om precies te zijn dertig jaar. In 1990 beleefden we ook extreem zacht weer en werd het 12,1 graden, direct gevolgd door 12,0 graden in 1943.

Gemiddeld wordt het een keer in de zeven jaar warmer dan 10 graden, maar dus nog nooit 12,5 graden. De allereerste keer was toevallig exact 100 jaar geleden, het werd toen 11,2 graden. ,,Met een kwinkslag zou je dit nieuwe record een eerbetoon aan het record van een eeuw geleden kunnen zien”, aldus Michiel Severin van Weerplaza.

Severin legt uit wat de hoge temperatuur kan betekenen: ,,Hoewel het wederom een warmterecord is, iets wat goed in de trend van de opwarmende aarde past, vind ik het wel opvallend hoe weinig de marge is ten opzichte van 100 jaar geleden. Waar we in de zomer allerlei nieuwe records noteren die inmiddels twee tot vier graden hoger zijn dan de records uit 1900-1950, valt dat in de winter wel mee. Gemiddeld is het wel flink zachter, maar niet per se omdat het extreem warmer wordt. De gemiddelde temperaturen gaan in de winter enorm omhoog omdat het aantal (zeer) koude dagen minder en minder wordt.”

Geen maandrecords

Overigens komen de recordwaarden van 31 januari niet in de buurt van de waarden die ooit eerder in de maand gemeten zijn.

,,Waar gisteren de hoogste temperatuur 13,2 graden was, staat het record van januari op maar liefst 16,5 graden. In Maastricht werd deze lentewaarde gemeten op 16 januari 1947. Sinds 1900 is het zeven keer gebeurd dat we ergens in ons land boven de 15 graden uitkwamen, meestal in Maastricht.”

Verklaring

Het extreem zachte weer werd veroorzaakt door een forse zuidwestenwind die zeer zachte lucht via de Atlantische Oceaan en het westen van Europa naar ons land blies. Als zo’n wind lang genoeg de tijd krijgt, en de temperaturen zijn al relatief hoog in het zuidwesten van Europa, dan loopt de temperatuur in ons land in dit jaargetijde snel op.