Laatste inwoners Lelystad terug na evacuatie om ‘benzine-achtige stof’ in riool, klachten over hoofdpijn

Gesis, gefluit, 'hoer’ of ‘slet’ roepen: straatinti­mi­da­tie is in Breda aan de orde van de dag

8 mei Vrouwen die vanuit het niets voor ‘hoer’ of ‘slet’ worden uitgemaakt, jongens die in het voorbijgaan even een rokje optillen. Gesis, gefluit, een tik op de bil. Straatintimidatie in Breda is aan de orde van de dag.