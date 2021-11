Laatste nabestaanden MH17 spreken: ‘Ze doen niet eens moeite zich te verdedigen, dat is een schoffering’

Voor de elfde en laatste keer stond het MH17-proces vandaag in het teken van de slachtoffers. Acht nabestaanden deelden voor de rechtbank emotionele verhalen over de ramp die hen al ruim zeven jaar als een donkere wolk achtervolgt.

De beelden van de bewakingscamera’s van Schiphol zijn surrealistisch. In een onherkenbaar gemaakte omgeving loopt Alex Ploeg (56) breed lachend door de hal op weg naar de gate van vlucht MH17. De tijd is 10.41 uur. Bijna hetzelfde tijdstip als waarop de beelden zeven jaar, drie maanden en 22 dagen later worden getoond in de zittingszaal van de rechtbank op Schiphol tijdens het strafproces.



,,De beelden zijn bijna filmisch’', zegt Piet Ploeg, voorzitter van stichting Vliegramp MH17 en broer van Alex. ,,Hij liep zijn dood tegemoet. Van mijn broer is nooit iets teruggevonden. Daarom zijn die allerlaatste beelden mij veel waard. Ik vond het belangrijk ze te tonen.’’ Sinds de start van het MH17-strafproces, in maart vorig jaar, woonde Ploeg bijna alle 45 zittingsdagen bij. Vandaag mocht hij als nabestaande zelf gebruik maken van zijn spreekrecht.



Nekslag

Hij vertelt hoe zijn ouders, die twee jaar geleden overleden, hun verdriet nooit te boven zijn gekomen. Ze verloren eerder hun dochter - Piets tweelingzus - en op 17 juli 2014 hun oudste zoon Alex. ,,Dat was de nekslag‘’, zegt Ploeg tegen de rechtbank. ,,Mijn moeder droomde tot aan haar dood dat mijn broer nog ergens op een eiland rondliep. Mijn vader raakte steeds meer in zichzelf gekeerd. Zo’n laatste levensfase gun je niemand.’’

Volledig scherm Portret van Piet Ploeg , nabestaande die bij de MH17 ramp drie familieleden, waaronder zijn broer, verloor. © Pim Ras Fotografie

Hij herinnert zich zijn broer als een bourgondiër, wereldreiziger en wetenschapper. Hij was erbij toen Alex met zijn vrouw Edith en zoon Robert voor vertrek afscheid kwam nemen van zijn ouders. ,,We maakten nog grapjes over het neerstorten van het vliegtuig.’’

Kokhalzend

‘Met afschuw en kokhalzend’ zag Ploeg ongecensureerde beelden van de rampplek. Zijn broer is een van de twee slachtoffers die nog steeds niet geïdentificeerd zijn. Hoewel het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met nieuwe technieken nog steeds botresten onderzoekt, heeft Ploeg weinig hoop. ,,De kans is groot dat er niks meer gevonden wordt. Het is lastig te aanvaarden dat zijn stoffelijke resten weg zijn, en dat ik nooit afscheid van hem heb kunnen nemen.’’

Ploeg was de eerste van de laatste acht nabestaanden die vandaag in het strafproces gebruik maakten van hun spreekrecht. In september gingen 91 nabestaanden hen voor in indrukwekkende en emotionele verklaringen. De impact was vandaag niet anders.

Volledig scherm Anton Kotte (links) en Piet Ploeg, bestuursleden van de stichting Vliegramp MH17, tijdens een van de eerdere zittingen in het strafproces. © EPA

Anton Kotte, die zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco verloor, toonde videobeelden van Oscar en Remco. ,,Ze zijn van onschatbare waarde.‘’ Hij was de allerlaatste nabestaande die sprak en sloot af met het gedicht ‘Zo dichtbij maar toch zo ver weg'.

De Britse Joanna Anderson, die haar man Stephen (44) verloor, liet een verklaring voorlezen door de Nederlandse nabestaande Silene Fredriksz. De ramp heeft families uit elkaar gedreven, maar ook nieuwe vriendschappen tot stand gebracht.

In de steek gelaten

Anderson werd na de ramp in de steek gelaten door de familie en Stephens werkgever (Maersk Drilling). ,,Ik voel me eenzaam en verlaten, angstig om te vliegen en bang voor de wereld. In mijn hoofd is het nooit stil.’’ Nu heeft Joanna dezelfde leeftijd als haar man. ,,Hij was zeven jaar ouder dan ik, maar spoedig zal hij voor altijd jonger zijn dan ik.’’

Volledig scherm Leden van de rechtbank en advocaten bekijken op vliegbasis Gilze-Rijen de reconstructie van het in 2014 neergeschoten MH17-toestel. © ANP

Met de verklaringen van nabestaanden gaat de strafzaak tegen vier verdachten - drie Russen en een Oekraïner - de laatste fase in. Het proces is maanden vertraagd omdat mogelijk nog een getuige wordt gehoord: de Russische commandant van de brigade die de Buk-raket leverde waarmee MH17 volgens justitie is neergeschoten.

Bevelen

Ook de laatste nabestaanden hekelen in hun slachtofferverklaringen de rol van Rusland en de bemanning van de Buk-raketinstallatie. Joanna Anderson: ,,Ook al volgden ze bevelen op, ze kozen ervoor te moorden.’'

De rol van de Russische regering, die de schuld bij Oekraïne legt omdat die het luchtruim niet had gesloten, noemt Piet Ploeg ‘verwerpelijk’. ,,Uitblijven van een besluit over het luchtruim is geen vrijbrief om een burgervliegtuig neer te schieten.’’

Volledig scherm Remco, Miranda en Oscar Kotte.

Het maakt hem boos dat de vier verdachten ‘schokkend onverschillig’ doen over de dood van de 298 inzittenden. ,,Ze hebben niet eens de moeite gedaan zich hier te verdedigen. Dat is een schoffering van de nabestaanden.’’

Rugzak vol verdriet

De zus van Regis Crolla (19) vertelt dat ze een enorme ‘rugzak vol verdriet, ongeluk en eenzaamheid’ met zich meedraagt. Haar broer was net 19 geworden, had na de middelbare school een tussenjaar genomen met feestjes, hard werken en buitenlandse reizen. Na de vakantie zou hij aan een nieuwe fase in zijn leven beginnen.

Hij werd geïdentificeerd aan de hand van twee afgeknipte polsbandjes. ,,De geur van de polsbandjes was zo misselijkmakend, dat ik nog steeds niet goed word als ik eraan terugdenk.’’ De ramp blijft haar als een donkere wolk achtervolgen. Af en toe schijnt er licht doorheen. ,,Ik koester al mijn geluk met een zwarte rand’', zegt ze. ,,Het wringt dat ik geen verdachten in de ogen kan kijken. Ik hoop dat het recht uiteindelijk zal zegevieren om het onmenselijke leed wat draaglijker te maken.’’

Kijk hier onze video's over de ramp met de MH17: