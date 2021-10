Laatste wens van Marleen (48) kwam uit: ze schitterde in een bruidsjurk. Zaterdag overleed zij

Deze zomer werd de droomwens van Marleen Pegels-Fictorie vervuld. De Schiedamse, die weinig vreugde in haar leven kende, schitterde in een superromantische trouwjapon. Een droombruiloft met partner Lala was financieel en juridisch niet mogelijk. Maar Pegels-Fictorie zou zichzelf zo dolgraag nog een keertje bekijken in een bruidsjurk, zoals Romy Schneider droeg in de Sissi-films, waar zij als klein meisje met haar moeder bij wegdroomde.

Een interview hierover leverde een stroom van aanbiedingen op, die Pegels-Fictorie overdonderde. Het resulteerde eind juli in een foto- en filmsessie in bruidsjapon, gerealiseerd door Stichting Make a WeddingWish en de Maassluisse bruidswinkel Ministry of Dresses, met Pegels-Fictorie als stralend middelpunt.

De Schiedamse had nog een wens: een crematie, waarvoor zij niet verzekerd was. Crowdfunding bood uitkomst. Aanstaande vrijdag gaat ook deze wens in vervulling.

Bekijk hier hoe de laatste wens van Marleen in vervulling ging:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.