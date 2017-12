Laatste woord voor tenniscoach Mark de J. in zaak-Everink

De J.'s advocaat pleitte gisteren voor vrijspraak. De J. heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en waarschijnlijk herhaalt hij dat tijdens de laatste dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Op 23 januari staat de uitspraak van de rechtbank in Utrecht gepland.

Zakenman Everink werd begin maart vorig jaar dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gekomen. De J. heeft altijd met kracht ontkend zijn vriend en gokmaatje te hebben gedood. Hij was die avond bij Everink thuis. Toen hij was vertrokken, is hij naar eigen zeggen ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van hen zou de 42-jarige zakenman vervolgens hebben vermoord.