Lachgasbedrijf pleit voor strengere regels

,,Het probleem is dat er niet op een verantwoorde manier wordt gebruikt’’, aldus Jesse van der Heide, een van de eigenaren van WWTC. ,,Daar willen we wat aan doen.’’



De verkoop, handel en het gebruik van lachgas is legaal en aan weinig regels gebonden. Tegelijkertijd is de vraag enorm, dus schieten aanbieders als paddenstoelen uit de grond. Maar ook de kritiek zwelt aan. Overmatig gebruik van lachgas, zeker in combinatie met alcohol, kan gevaarlijk zijn. Hoewel de Tweede Kamer weinig ziet in een verbod omdat het niet praktisch uitvoerbaar zou zijn, nemen sommige gemeenten wel stelling. Via een verbod in hun evenement-vergunningen dammen zij de verkoop in.