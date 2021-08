‘Lakse’ militair vergat envelop met geheime info op luchthaven in Mali

Tumor bij hond leidt tot rekening van bijna 5000 euro, baasje stapt naar rechter en moet nu nóg meer betalen

15 augustus Een vrouw die woedend is over een rekening van bijna 5.000 euro van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, moet nog dieper in de buidel tasten. Na de behandeling van een tumor bij haar hond weigerde ze een deel van het bedrag te betalen. Nu is ze door de rechter in het ongelijk gesteld.