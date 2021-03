Lale Gül: Praat over mijn verhaal, zodat iedereen weet wat er speelt

Sinds haar debuutroman Ik ga leven wordt Lale Gül (23) ernstig bedreigd en durft de schrijfster niet meer alleen de straat op. De autobiografische roman verhaalt over haar beklemmende jeugd in de streng Turks-islamitische gemeenschap in Amsterdam-West. Hoewel ze een mediastilte inlaste, verscheen vandaag een interview met haar in Flair .

Gül vertelt in het blad hoe haar leven er nu uitziet. ,,Sinds mijn boek te koop is, zit ik opgesloten in het appartement van mijn ouders omdat het te gevaarlijk is om de straat op te gaan. De islamitische gemeenschap is woedend. Ze zien mij als een islamhater die zich leent aan racisme en rechts Nederland. Ze zien mij als de duivel die hun dochters wil verleiden voor het kwaad te kiezen.’’

Als meisje voegde Gül zich naar de regels van haar ouders en de islam. Doordeweeks ging ze naar school, in het weekend naar de Koranschool. ,,Ik geloofde net als mijn familie heilig in Allah, de profeet en alle leefregels.” Ze vervolgt: ,,Ik vond mijn opvoeding of ouders niet streng als kind. Ik was geen uitzondering, alle meisjes die ik kende hadden dezelfde regels. Sterker nog: ik vond het gezellig thuis.’’

Door veel te lezen in de bibliotheek - ‘daar ontwikkelde ik mijn liefde voor de Nederlandse taal’- , nieuwe contacten op haar middelbare school en uiteindelijk een Nederlandse vriend (die ze geheim hield voor haar ouders) leert Gül een andere wereld kennen. Het verbreken van de relatie zet haar aan tot het Ik ga leven.

Haar analfabete ouders vertelt Gül niet over het boek, maar na publicatie duurt het niet lang voor zij horen over de inhoud. ,,Ze zijn platgebeld door familieleden die het boek hebben gekocht en zichzelf herkenden in de gefingeerde namen.’’ Sindsdien is de spanning in huize Gül te snijden.



Toch is uit huis gaan nu geen optie. ,,Hoe boos ze ook zijn’’, zegt Gül over haar ouders, ,,ze willen wel dat ik veilig ben. Ik vind het verschrikkelijk dat ik mijn bewegingsvrijheid kwijt ben. Ik had echt nooit verwacht dat de reacties zo heftig zouden zijn, maar tegelijkertijd is het de ultieme bevestiging van mijn gelijk.’’

Ze weet ook wat je als individu voor haar kan doen. ,,Mijn boek lezen en mijn verhaal delen. Praat erover, zodat iedereen weet wat er speelt. Zo is de opoffering van mijn bewegingsvrijheid niet voor niets geweest. Laten we dit met elkaar in de openbaarheid beslechten.’’

Meerdere politici schaarden zich al achter het manifest ‘Laat Lale vrij’, een initiatief van voormalig D66-Kamerlid Bert Bakker. De roep om een gezamenlijk statement uit de Turkse gemeenschap vindt nog maar beperkt gehoor.

Volledig scherm Lale Gül’s boek Ik ga leven. © Prometeus