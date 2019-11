Landelijke stakingsdag van ziekenhuismedewerkers in De Ochtend Show to go

UPDATE & VIDEO 25 versteke­lin­gen levend uit koelcontai­ner gehaald op vracht­schip Vlaardin­gen

21:06 Aan boord van vrachtferry Britannia Seaways van Vlaardingen op weg naar Engeland zijn vanavond 25 verstekelingen aangetroffen in een koelcontainer. Het schip is eigendom van de Deense rederij DFDS en keerde na de vondst direct terug naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Alle mensen zijn levend van boord gehaald, aldus de politie. Hun herkomst is nog onbekend.