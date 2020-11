Landelijke storing met iDEAL verholpen

Maar Currence, de eigenaar van iDEAL, meldt dat de storing inmiddels weer is verholpen. Er was sprake van problemen bij een belangrijk knooppunt van het systeem. Die golden voor alle banken, meldde Currence eerder vanavond.

Vanzelfsprekend hadden veel klanten last van de storing. Twitteraars meldden dat ze geen eten kunnen bestellen, of dat hun betaling bij Bol.com niet slaagde. Op hetzelfde sociale medium bevestigden onder meer bezorgsupermarkt Picnic, Thuisbezorgd.nl en de SNS Bank dat er sprake was van problemen met iDEAL, het systeem waarmee digitale betalingen meteen kunnen worden voldaan.