'Landmacht machteloos door personeelstekort'

,,De Koninklijke Landmacht staat er slechter voor dan welke andere sector of bedrijfstak ook", zegt duovoorzitter van de GOV Ruud Vermeulen. Vanwege de arbeidsvoorwaarden en het ontbreken van uitrusting en oefenmogelijkheden is personeel volgens hem massaal weggelopen.

,,Na de bezuinigingen is de Koninklijke Landmacht een zieke oude man", zegt generaal-majoor b.d. Harm de Jonge in de krant.

Volgens commandant Landstrijdkrachten Leo Beulen had de Koninklijke Landmacht nog maar een paar jaar terug vrijwel alle functies bezet. Maar vanwege de krappe budgetten was de selectie streng als contractverlenging aan de orde was. Goede mensen gingen de poort uit. Mannen en vrouwen die nu heel hard nodig zijn. „Toen hadden we te veel mensen en te weinig geld, nu hebben we te weinig mensen en wél geld”, aldus Beulen in de krant.