Lang pinksterweekend wordt warm en zonnig, komende weken geen regen voorspeld

met videoHet weer blijft de komende weken ‘uitzonderlijk stabiel’ in ons land. Volgens Weerplaza hoeven we tot ver in de eerste week van juni geen buien te verwachten. Dat zorgt onder meer voor een zonnig pinksterweekend, waarin wordt aangeraden goed te smeren.

Veel plekken in het land tikken zowel zaterdag als zondag de 20 graden aan. Lokaal warmt het zelfs op tot 23 graden. Aan de kust, waar de Noordzee voorlopig nog voor afkoeling zorgt, moeten we het doen met 17 tot 19 graden. Dat zijn vrij normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.

Maandag draait de noordoosten wind wat meer naar het noorden en gaat het wat harder waaien, waardoor koude lucht uit Scandinavië onze kant op komt. Dat maakt het een paar graden koeler. Dan komt alleen het zuidoosten van het land nog boven de 20 graden uit.

Hoewel er zeker stapelwolken overtrekken, kunnen we flink veel zon verwachten. Weerplaza waarschuwt voor de hoge zonkracht. De UV-index is 7, wat betekent dat een huid die niet is ingesmeerd binnen 20 tot 25 minuten kan verbranden. Zeker in de koelere gebieden langs de kust kan de zon verraderlijk hard branden. De zon is op z'n felst rond 13.30 uur.

Regen blijft ver weg

Wat volgens de weerdienst opvalt is dat we ons voorlopig geen zorgen hoeven te maken over een nat pak. Een hogedrukgebied dat vanaf de Atlantische Oceaan helemaal tot aan het zuiden van Scandinavië reikt, houdt buien op honderden kilometers afstand. ‘Dit kan zomaar tot ver in de eerste week van juni aanhouden', stellen meteorologen.

Dat zorgt er ook voor dat het grondwaterpeil snel zakt. Maar daar hoeven we ons volgens Weerplaza voorlopig geen zorgen over te maken. Dat is normaal in de komende twee maanden. Daarnaast is het dit voorjaar zó nat geweest, dat het water nog erg hoog staat. Als de planten zo nu en dan wat water krijgen, is het vooral genieten van het stabiele en droge weer.

