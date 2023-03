Lang wachten aan telefoon en weinig contact met de dokter: patiënten vinden huisarts moeilijker bereikbaar

Bijna één op de drie patiënten merkt dat hun huisarts het afgelopen jaar slechter bereikbaar of toegankelijk is geworden. De praktijk is telefonisch moeilijk te bereiken en patiënten moeten soms dagenlang wachten voordat ze bij de huisarts terecht kunnen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland, die de belangen van patiënten vertegenwoordigt, onder ruim 12.000 mensen. Het onderzoek is een steekproef, want de respondenten zijn ouder dan gemiddeld in Nederland en hebben vaker een chronische aandoening.

Hoewel het merendeel van de patiënten nog gewoon bij de huisarts terecht kan, ziet ongeveer één op de drie dat de bereikbaarheid onder druk staat. Huisartsen beklagen zich al langere tijd over de toegenomen werkdruk. Het aantal zorgvragen stijgt, ze krijgen er meer taken bij en in sommige regio’s is het lastig om een opvolger te vinden als een dokter met pensioen gaat.

Ook patiënten beginnen die gevolgen te merken, constateert de Patiëntenfederatie. ,,We zien dat er grote verschillen tussen praktijken zijn. Bij sommige zijn patiënten heel erg tevreden, maar bij andere is de assistente moeilijk bereikbaar, krijgen ze moeilijk contact met de huisarts of kunnen ze pas na een paar dagen op het spreekuur terecht”, zegt directeur Dianda Veldman.

Overstappen

Bovendien ondervindt een deel van de patiënten problemen bij het overstappen naar een andere huisarts. Desondanks krijgen ze in noodgevallen wél zorg. ,,Dat is een compliment aan huisartsen. Die wringen zich in allerlei bochten om mensen toch te helpen”, aldus Veldman.

Toch verwacht de Patiëntenfederatie dat de bereikbaarheid van huisartsen verder onder druk komt te staan. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten best meer digitale hulp willen, maar dat het niet altijd mogelijk is. Nu zijn herhaalrecepten veelal digitaal aan te vragen en kunnen patiënten soms advies krijgen via de e-mail of Whatsapp.

Foto's en digitale vragen

Quote De helft van de tijd zijn huisartsen bezig om patiënten gerust te stellen. Dat is ook een taak van de huisarts Dianda Veldman , Patiëntenfederatie Nederland Dat kan beter, denkt de Patiëntenfederatie. ,,Als je een gek plekje hebt, kan een arts vaak via een foto al zien of het echt iets is. Patiënten zouden via een beveiligd portaal meer digitale vragen moeten kunnen stellen. Dan kunnen artsen of ondersteunend personeel daar op reageren en voorkom je dat mensen onnodig naar het spreekuur komen.”

Ook pleit de belangenbehartiger voor het online inplannen van afspraken, meer beeldbellen voor patiënten die lastig naar de praktijk kunnen komen en een systeem waarbij klachten digitaal worden uitgevraagd. ,,De helft van de tijd zijn huisartsen bezig om patiënten gerust te stellen. Dat betekent niet dat die mensen onnodig komen. Geruststellen is ook een taak van de huisarts.”

