Lange file na ernstig ongeval op A1 bij Azelo richting Deventer

Gestolen rolstoel van Anja gevonden: 'Als ik het kon, had ik een gat in de lucht gesprongen'

5 maart De elektrische rolstoel van de Bossche Anja van Wijk is terecht. Het voertuig is maandagavond gevonden in een brandgang in de omgeving van haar huis. ,,Als ik het kon, had ik nu een gat in de lucht gesprongen." In plaats daarvan viert ze het met haar moeder in haar rolstoel.