Langer thuiswonende ouderen leven niet langer

Een op de vijf Nederlan­ders zeer gelukkig

1:26 Ruim een vijfde (22 procent) van de Nederlandse bevolking van achttien jaar of ouder beschouwt zichzelf als zeer gelukkig. Op een schaal van één tot tien waarderen ze hun geluk met een negen of een tien. Nog geen drie procent van de Nederlanders bestempelt zichzelf als ongelukkig. Hun cijfer is een vier of minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een enquête.