Langere files door regen, wind en stakende leraren

Rond 7.15 uur stond er 220 kilometer file in het hele land. Dat is 100 kilometer meer dan gebruikelijk, zo meldt de ANWB. Een kettingbotsing met zes auto's zorgt op de A58, Breda richting Tilburg, voor 10 kilometer file en een vertraging van 45 minuten. De linkerrijstrook is dicht.



Bijna het hele land behalve het zuidoosten krijgt met die windstoten te maken. Het zal ook langer duren eer de spitsfiles oplossen. Aan het eind van de ochtend zal het druk worden richting Den Haag als stakende basisschoolleraren met zo’n driehonderd bussen onderweg zullen zijn naar het Haagse Zuiderpark voor een manifestatie. Na drie uur ’s middags, na afloop van de manifestatie, zullen al deze bussen Den Haag weer moeten verlaten.



Volgens de VID is het verkeersaanbod deze ochtend lager door de lerarenstaking en zal het aantal files gelijk zijn aan een 'normale donderdag in oktober'.