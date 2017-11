Last-minute toch nog demonstratie tegen Zwarte Piet aangekondigd

Eerder berichtte deze site dat het erop leek dat de intocht dit jaar zonder demonstraties voorbij zou gaan. Zowel De Nederlandse Volks-Unie (Pro-piet) als de actiegroep Kick Out Zwarte Piet hadden op 2 november nog niks aangekondigd. Daar heeft Kick Out Zwarte Piet nu toch een draai aan gegeven. Op Facebook is de organisatie een evenement gestart genaamd 'Grote Mars en Protest tijdens de Landelijke Intocht in Dokkum!'

De landelijke intocht van Sinterklaas is al jarenlang het toneel voor voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Vorig jaar, toen de intocht in Maassluis was, demonstreerde de nationalistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) in een speciaal demonstratievak langs de route van de intocht. Enkele bussen met activisten van Kick Out Zwarte Piet waren ook op weg naar Maassluis, maar de demonstranten stapten in Rotterdam uit voor een protest. De politie arresteerde daarop 200 activisten.